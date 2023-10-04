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«دبي القضائي» يُطلق دبلوم الدراسات القانونيّة والقضائيّة لأمناء السرّ بالمحاكم

مشاركون في التدريب (من المصدر)
5 أكتوبر 2023 01:24

دبي (الاتحاد)

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في إطار الخطّة التدريبيّة لأعضاء السلطة القضائيّة 2023؛ يُباشر معهد دبي القضائي تنفيذ الدفعة الثالثة من دبلوم الدراسات القانونيّة والقضائيّة لأمناء السرّ بالمحاكم، بدءاً من الثالث من أكتوبر الجاري، ولمدة 5 أسابيع حضورياً في مقرّ المعهد الرئيسي بدبي.
ويُعقد الدبلوم بالتعاون مع محاكم دبي، حيث سيشرف نُخبة من قضاة المحاكم على تقديم برامجه التي تشمل 65 ساعة تدريبيّة، تتوزّع على 9 موّاد بما فيها: مادة مفاهيم قانونيّة، والإجراءات المدنيّة، والأحوال الشخصيّة، والإثبات في المواد المدنيّة والتجاريّة، والرسوم القضائيّة، واستخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات، وأخلاقيات الوظيفة، ومهارات الاتصال وإدارة الوقت، ومصطلحات قانونيّة باللغة الإنجليزيّة. ويهدف معهد دبي القضائي من خلال دبلوم الدراسات القانونيّة والقضائيّة لأمناء السرّ بالمحاكم إلى رفع قدرات المنتسبين وتزويدهم بمهارات عمل أمناء السر، وتمكينهم من القيام بمهامهم بكل كفاءة واقتدار، بما ينسجم مع رؤية المعهد باعتباره معهداً قضائياً رائداً يدعم التميّز العدلي والتنافسيّة العالميّة.

معهد دبي القضائي
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