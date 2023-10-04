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علوم الدار

نائب رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس الوزراء القطري تتضمن دعوة لحضور COP28

نائب رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس الوزراء القطري تتضمن دعوة لحضور COP28
5 أكتوبر 2023 00:46

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، رسالة خطية إلى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 التي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.

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سلّم الرسالة إلى معاليه سعادة الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان، سفير دولة الإمارات لدى دولة قطر.

المصدر: وام
محمد بن راشد
الإمارات
كوب 28
قطر
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