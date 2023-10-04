الإمارات: تغير المناخ يدفع 158 مليون امرأة إلى حافة الفقر

نيويورك (الاتحاد)

أكدت الإمارات أنها ستظل شريكاً ثابتاً في الجهود المحلية والإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز وحماية النساء والفتيات، محذرة من أن تزايد المخاطر الناجمة عن تغير المناخ قد يدفع ما يصل إلى 158 مليون امرأة وفتاة إلى حافة الفقر بحلول عام 2050.

وقالت الإمارات في بيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن بند اللجنة الثالثة 26 المعني بالنهوض بالمرأة: «من المهم الاستمرار في تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد بشكل متساوٍ، لتمكينها من المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة في جميع نواحي المجتمع، بالتوازي مع تنفيذ السياسات المتعلقة بالمساواة في الأجر بين الجنسين عند القيام بذات العمل، والتي من أجلها أدخلت الدولة تعديلات في تشريعاتها المحلية».

وأضاف البيان: «إن تزايد المخاطر الناجمة عن تغير المناخ قد يدفع ما يصل إلى 158 مليون امرأة وفتاة إلى حافة الفقر بحلول عام 2050 مما يُذكرنا بضرورة وضع النساء والفتيات في صلب أي إجراءات تهدف إلى تسريع العمل المناخي».