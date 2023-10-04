الخميس 5 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات: تغير المناخ يدفع 158 مليون امرأة إلى حافة الفقر

خلال إلقاء بيان الإمارات أمام الاجتماع الأممي (من المصدر)
5 أكتوبر 2023 01:25

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«التجارة القارية».. رهان أفريقيا لدحر الفقر قبيل 2030
البابا يدعو لاتخاذ إجراءات ملزمة في «كوب 28»

أكدت الإمارات أنها ستظل شريكاً ثابتاً في الجهود المحلية والإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز وحماية النساء والفتيات، محذرة من أن تزايد المخاطر الناجمة عن تغير المناخ قد يدفع ما يصل إلى 158 مليون امرأة وفتاة إلى حافة الفقر بحلول عام 2050.
وقالت الإمارات في بيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن بند اللجنة الثالثة 26 المعني بالنهوض بالمرأة: «من المهم الاستمرار في تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد بشكل متساوٍ، لتمكينها من المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة في جميع نواحي المجتمع، بالتوازي مع تنفيذ السياسات المتعلقة بالمساواة في الأجر بين الجنسين عند القيام بذات العمل، والتي من أجلها أدخلت الدولة تعديلات في تشريعاتها المحلية». 
وأضاف البيان: «إن تزايد المخاطر الناجمة عن تغير المناخ قد يدفع ما يصل إلى 158 مليون امرأة وفتاة إلى حافة الفقر بحلول عام 2050 مما يُذكرنا بضرورة وضع النساء والفتيات في صلب أي إجراءات تهدف إلى تسريع العمل المناخي».

المناخ
التغير المناخي
تغير المناخ
التغيرات المناخية
الفقر
الفقر العالمي
الإمارات
الجمعية العامة للأمم المتحدة
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
سوق للملابس المستعملة في نيروبي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«التجارة القارية».. رهان أفريقيا لدحر الفقر قبيل 2030
5 أكتوبر 2023
البابا فرانسيس
الأخبار العالمية
البابا يدعو لاتخاذ إجراءات ملزمة في «كوب 28»
5 أكتوبر 2023
مهاجرون غير شرعيين على متن قارب صغير قبالة سواحل تونس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تراجع محدود للهجرة غير الشرعية من تونس إلى أوروبا
5 أكتوبر 2023
القطاع الخاص غير النفطي يواصل زخم الانتعاش
اقتصاد
القطاع الخاص غير النفطي يواصل زخم الانتعاش
5 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©