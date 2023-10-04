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علوم الدار

الإمارات: ضرورة منع استغلال الجماعات الإرهابية للتقنيات المتطورة

تحرير المرزوقي تلقي بيان الإمارات أمام الاجتماع الأممي (من المصدر)
5 أكتوبر 2023 01:25

نيويورك (الاتحاد)

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أكدت الإمارات في اجتماع اللجنة السادسة بشأن التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، ضرورة عدم ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية، داعية في الوقت ذاته إلى الوقاية من التطرف عبر تعزيز قيم التسامح والتفاهم المتبادل، ومنع استغلال الجماعات الإرهابية للتقنيات المتطورة والناشئة. 
وأوضحت الإمارات، في بيان أدلت به تحرير المرزوقي، سكرتير ثالث ضمن البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن الجماعات الإرهابية تواصل تطوير أساليبها وتغيير استراتيجياتها لتحقيق أهدافها التي تهدد السلم والأمن الدوليين، على الرغم من التقدم الذي أحرزه المجتمع الدولي في مكافحة خطر الإرهاب.
وقالت: يقلقنا بشكلٍ خاص استمرار الجماعات الإرهابية في استغلال الصراعات، والظروف الاقتصادية المتدهورة، والفراغ الأمني في المناطق التي تغيب عنها سيطرة الحكومات، لبسط سيطرتها ونشر أجندتها. 
وفي هذا السياق، أعربت المرزوقي عن قلق الإمارات بشدة إزاء قيام الجماعات الإرهابية، كتنظيم داعش، باستغلال الأعمال المتطرفة والمعادية للإسلام، مثل حرق القرآن الكريم، في التجنيد والتحريض على شن هجمات إرهابية. وشددت على ضرورة مواصلة تعزيز الأطر القانونية الوطنية والدولية لمكافحة الإرهاب، وضمان تنفيذ الدول الأعضاء التزاماتها في هذا المجال، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. 
ومن هذا المنطلق، أعربت الإمارات عن حرصها على إصدار وتحديث قوانينها بشأن مكافحة الإرهاب وتجريم الأعمال الإرهابية، إلى جانب انضمامها إلى أكثر من 15 اتفاقية إقليمية ودولية معنية بمكافحة الإرهاب. وذكرت أن تسريع الجهود لوضع صيغة نهائية لاتفاقية شاملة تتعلق بمكافحة الإرهاب الدولي بات مسألة ملحة، فبالرغم من تعدد الاتفاقيات والقرارات الدولية للتصدي للتهديدات الإرهابية المتنامية، إلا أن القضاء على هذه الآفة يتطلب إبرام اتفاقية دولية شاملة تسهم في تعزيز الإطار القانوني الدولي الخاص بهذه المسألة، وتعالج الثغرات القائمة فيه.

الإمارات
الجماعات الإرهابية
مكافحة الإرهاب
الأمم المتحدة
مجلس الأمن الدولي
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