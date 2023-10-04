الإمارات تؤكد على حماية حقوق المرأة في أفغانستان

نيويورك (الاتحاد)

دعت الإمارات، نيابة عن 80 دولة، حكومة «طالبان» إلى العدول فوراً عن قراراتها ضد حقوق النساء والفتيات، مؤكدة أن مساهمة المرأة ضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الأفغاني.

وأوضحت، في بيان مشترك، أدلت به معالي السفيرة لانا زكي نسيبة أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة نيابة عن 80 دولة، تشمل أستراليا واليابان ودول الاتحاد الأوروبي، أن قرارات «طالبان» تتعارض مع كل من القيم الإسلامية وحقوق الإنسان العالمية.

وحذر البيان من أن قرارات طالبان التعسفية من شأنها أن تفاقم خطر العنف على أساس الجنس وتزيد من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة بالفعل.

ونوّه إلى أن هذه القيود تزيد الضغوط على نظام الرعاية الصحية، وتحرم النساء والفتيات من الوصول إلى الخدمات الصحية الضرورية والروتينية، بما في ذلك خدمات صحة المرأة والصحة النفسية.

وشدد البيان على التزام الدول المشاركة في حماية حقوق الإنسان والتمسك بالمبادئ الدينية والمعتقدات، بما يعزز من موفقها الثابت تجاه حماية حقوق النساء والفتيات في أفغانستان.