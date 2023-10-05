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علوم الدار

محمد بن راشد: المعلم أشرف وظيفة عرفها البشر

محمد بن راشد: المعلم أشرف وظيفة عرفها البشر
5 أكتوبر 2023 14:05

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابه على منصة «إكس»: «المعلم أشرف وظيفة عرفها البشر … الأنبياء معلمون للناس الخير.. القادة معلمون وقدوات لشعوبهم.. الأمهات والآباء معلمون في أسرهم.. والأم مدرسة … كلنا معلمون.. وفي يوم المعلم نشكر ونقدر جميع المعلمين والمعلمات المخلصين في مهامهم الوطنية.. من مدارسنا نرى مستقبل بلادنا..».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
التعليم
محمد بن راشد
المعلم
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