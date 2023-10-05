محمد بن راشد: المعلم أشرف وظيفة عرفها البشر

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابه على منصة «إكس»: «المعلم أشرف وظيفة عرفها البشر … الأنبياء معلمون للناس الخير.. القادة معلمون وقدوات لشعوبهم.. الأمهات والآباء معلمون في أسرهم.. والأم مدرسة … كلنا معلمون.. وفي يوم المعلم نشكر ونقدر جميع المعلمين والمعلمات المخلصين في مهامهم الوطنية.. من مدارسنا نرى مستقبل بلادنا..».

المعلم أشرف وظيفة عرفها البشر … الأنبياء معلمون للناس الخير .. القادة معلمون وقدوات لشعوبهم .. الأمهات والآباء معلمون في أسرهم .. والأم مدرسة … كلنا معلمون .. وفي يوم المعلم نشكر ونقدر جميع المعلمين والمعلمات المخلصين في مهامهم الوطنية .. من مدارسنا نرى مستقبل بلادنا .. pic.twitter.com/gtdsu4oogH — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 5, 2023