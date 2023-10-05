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محمد بن زايد: استثمارنا في التعليم مصدر رئيس لنجاحنا

محمد بن زايد: استثمارنا في التعليم مصدر رئيس لنجاحنا
5 أكتوبر 2023 15:10

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عبر حسابه على منصة «إكس»: «في اليوم العالمي للمعلمين، أعبر لهم عن الامتنان والتقدير لعطائهم ورسالتهم السامية في التربية والتعليم. استثمارنا في التعليم مصدر رئيس لنجاحنا في مختلف المجالات، والمعلم هو الركيزة الأساس في هذه المهمة الوطنية، وعليه مسؤولية كبيرة مع الأسرة في تنشئة الأجيال على القيم والأخلاق القويمة».

 

 

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