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رئيس الدولة يستقبل وفد التربويين من مختلف مدارس الدولة بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين

رئيس الدولة يستقبل وفد التربويين من مختلف مدارس الدولة بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين
5 أكتوبر 2023 15:40

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وفداً من المعلمين والتربويين من مختلف القطاعات التعليمية في الدولة بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين.

ورحب سموه، بالوفد - خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي - وتبادل معهم الأحاديث الودية، وهنأ جميع المعلمين في دولة الإمارات والعالم بمناسبة "اليوم العالمي للمعلمين" الذي يوافق يوم 5 من شهر أكتوبر من كل عام.

 

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وأكد سموه، خلال اللقاء، أهمية دور المعلم الذي يعد جوهر العملية التعليمية وتأثيره في تنشئة الأجيال وتوعيتها وتوجيهها وإعدادها للمستقبل. من جانبهم، أعرب المعلمون والتربويون، عن خالص شكرهم وتقديرهم للاهتمام الخاص الذي يحظى به قطاع التعليم والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو رئيس الدولة مما كان له كبير الأثر في مواصلة تطوير المنظومة التعليمية.

 

حضر مجلس قصر البحر، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس المكتب الوطني للإعلام، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
محمد بن زايد
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يوم المعلم العالمي
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