الخميس 5 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان تعزيز علاقات البلدين

رئيس الدولة ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان تعزيز علاقات البلدين
5 أكتوبر 2023 15:51

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ومعالي أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وماليزيا وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة ويتسق مع أولويات التنمية والازدهار المستدام للبلدين.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة، اليوم، معالي أنور إبراهيم ـ في قصر الشاطئ في أبوظبي ـ والذي نقل إلى سموه تحيات صاحب الجلالة السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار، فيما حمله سموه أطيب تحياته إلى جلالته والتمنيات بموفور الصحة والسعادة ولماليزيا وشعبها الصديق دوام الرخاء والتطوير.

واستعرض الجانبان، مسارات التعاون والفرص الطموحة لبناء شراكات مثمرة بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية دولة الإمارات وماليزيا وتوجههما نحو التنمية المستدامة والازدهار لتحقيق مستقبل أفضل لشعبيهما، مؤكدين في هذا السياق الاهتمام المتبادل بدفع التعاون ضمن التوجه نحو إقامة شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

أخبار ذات صلة
رئيس إندونيسيا يشيد بجهود الإمارات في تعزيز التسامح والتعايش
الإمارات تهنئ المغرب بالفوز باستضافة كأس العالم 2030

كما بحث سموه ورئيس وزراء ماليزيا، عدداً من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب رئيس الوزراء الماليزي، عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، وسعادته بلقاء صاحب السمو رئيس الدولة، مؤكدا حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون والعمل المشترك مع دولة الإمارات في جميع المجالات وفي مقدمتها الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، والوفد المرافق لرئيس الوزراء الماليزي.

المصدر: وام
ماليزيا
الإمارات
محمد بن زايد
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
رئيس إندونيسيا يستقبل وفد مجلس حكماء المسلمين
علوم الدار
رئيس إندونيسيا يشيد بجهود الإمارات في تعزيز التسامح والتعايش
اليوم 18:15
درجات الحرارة تميل للانخفاض غدا
الأخبار العالمية
درجات الحرارة تميل للانخفاض غدا
اليوم 18:05
آثار القصف في منطقة خاركيف
الأخبار العالمية
عشرات القتلى بقصف على منطقة خاركيف
اليوم 17:58
«الصناعة» تطلق حزمة محفزات لتعزيز التحول التكنولوجي في الصناعة
اقتصاد
«الصناعة» تطلق حزمة محفزات لتعزيز التحول التكنولوجي في الصناعة
اليوم 17:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©