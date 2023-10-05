رئيس إندونيسيا يشيد بجهود الإمارات في تعزيز التسامح والتعايش

ثمَّن فخامة جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، جهود دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في تعزيز قيم التعايش والأخوة الإنسانية.

وأشاد فخامته بالوثيقة التَّاريخية للأخوة الإنسانية التي وقَّعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية عام 2019 في أبوظبي، كما أعرب فخامته عن دعم بلاده لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28» الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

جاء ذلك خلال استقبال فخامته، في قصر الاستقلال، وفد مجلس حكماء المسلمين، حيث هنأَ المجلس بافتتاح مكتبه رسمياً في إندونيسيا، مشيداً بتنظيمه مؤتمر «الأديان والتغير المناخي» لدول جنوب شرق آسيا في إندونيسيا.

وأعرب فخامته عن سعادته بأن يعمل فرع مجلس حكماء المسلمين مع المؤسسات العلميَّة والدينيَّة بإندونيسيا في نشر قيم الأخوة والوئام الإنساني وتعزيزها إقليميّاً وعالميّاً.

وأشاد الرئيس الإندونيسي بجهود مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، في تعزيز السِّلم والتَّعايش الإنساني، والمبادرة المهمَّة التي يقوم بها المجلس لبلورة رؤية مشتركة لقادة الأديان ورموزها بشأن قضية التغير المناخي، وأعرب عن إيمانه الكبير بأهميَّة الحوار بين الأديان في مواجهة تغير المناخ، وبمبادرة جناح الأديان خلال COP28.

من جانبه، أعرب المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، ووفد المجلس، عن تقدير مجلس حكماء المسلمين لإندونيسيا، قيادةً وشعباً.

كما توجهوا بالشكر إلى فخامة الرئيس الإندونيسي على احتضان بلاده للفرع الإقليمي لمجلس حكماء المسلمين، الذي يمثِّل قناةً فاعلةً للتواصل مع دول جنوب شرق آسيا، وباستضافة إندونيسيا مؤتمر «الأديان والتغير المناخي»، ولجهودها الرائدة في مواجهة قضية التغير المناخي، وما قدَّمته من إسهاماتٍ جليلةٍ في هذا المجال.

ضمَّ وفد مجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وأعضاء المجلس، الدكتور محمد قريش شهاب، وزير الشؤون الدينية الإندونيسي الأسبق، والدكتور أحمد الحدَّاد، كبير المفتين، رئيس دائرة الإفتاء بدبي، والدكتور محمد زين المجد، عضو المكتب التَّنفيذي لمجلس حكماء المسلمين، والدكتور مخلص حنفي، مدير فرع مجلس حكماء المسلمين بإندونيسيا.