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علوم الدار

النائب العام لإمارة دبي يمنع التداول الإعلامي بشأن واقعة وفاة طفل

النيابة العامة في دبي
5 أكتوبر 2023 19:40

أصدر المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، اليوم الخميس، قراراً بمنع تداول أو نشر أي معلومات أو صور تتعلق بواقعة وفاة طفل في الصف السابع مراعاة لظروف ومشاعر ذوي المتوفى.
يشمل المنع وسائل الإعلام كافة، المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي، سواء كان من قبل أي أشخاص طبيعيين أو معنويين.
وحظر القرار إبداء الرأي أو التعليق على الواقعة، وذلك لحين التصرف النهائي في الملف.يأتي القرار في أعقاب تداول الواقعة بمعلومات مغلوطة عبر منصات التواصل الاجتماعي. 
وأكد النائب العام أن مثل هذه الأمور تثير القلق والبلبلة في المجتمع، وتُعرِّض كل من ينشرها أو يتداولها للمساءلة القانونية، حرصاً على المصلحة العامة.

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المصدر: وام
النيابة العامة
النيابة العامة في دبي
وفاة طفل
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