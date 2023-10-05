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رئيس الدولة يستقبل رئيس مجلس الشورى الإيراني

رئيس الدولة يستقبل رئيس مجلس الشورى الإيراني
5 أكتوبر 2023 20:55

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم الخميس، معالي محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحضور معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي.
ورحب سموه، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، برئيس مجلس الشورى الإيراني الذي نقل إلى سموه تحيات فخامة الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم. فيما حمّله سموه تحياته إلى فخامة إبراهيم رئيسي وتمنياته لبلده وشعبه الصديق دوام التطور والتقدم معرباً عن تمنياته للجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار.
وبحث الجانبان علاقات البلدين وسبل تعزيزها خاصة على المستوى البرلماني إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وتناول اللقاء أهمية دور البرلمانات في تعزيز العلاقات بين الشعوب وترسيخ قيم التعايش والتفاهم والتعاون والتقارب بينها.
حضر اللقاء، معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة وعدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والمسؤولين.
كما حضره الوفد المرافق لرئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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