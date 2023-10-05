الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على قوات الأمن في النيجر

دانت دولة الإمارات، بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مجموعة من قوات الأمن شمال غرب جمهورية النيجر، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لجمهورية النيجر وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.