19 ألف شجرة مزهرة في شارع خليفة بن شخبوط بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية المدينة، أعمال تطوير وتجميل منطقة ترابية على أطراف شارع خليفة بن شخبوط في جزيرة أبوظبي، بالقرب من المدرسة الظبيانية الخاصة ومقابل مدرسة حمدان بن زايد. وشهدت منطقة الأعمال زراعة نحو 19.500 من الأشجار المزهرة ونباتات الزينة بأشكال وألوان متناسقة، وزراعة مغطيات تربة وزهور موسمية وشجيرات زينة متنوعة، حيث تمت زراعة 16.500 زهرة بورتولاكا بألوان البرتقالي والأصفر والبنفسج، وزراعة 2.800 زهرة موسمية من نوع فينكا، بالإضافة إلى زراعة 164 من شجرة الجهنمية باللونين الأحمر والأبيض، وزراعة 27 شجرة أكاسيا مزهرة. وأوضحت البلدية أن هذه الأعمال تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة أصول التجميل الطبيعي في الشوارع الرئيسة وتطوير المناطق الترابية داخل جزيرة أبوظبي، ودعماً للمبادرات التحسينية التي تعزز معايير جودة الحياة، وتخلق مشاهد جمالية على الطرق الرئيسية وفي المناطق السكنية لإسعاد قاطنيها ومرتاديها ومنحهم الطاقة الإيجابية.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي مواصلتها تعزيز منظومة البنية التحتية وتنفيذ أعمال التطوير والتجميل في كافة المناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي من خلال مراكزها الفرعية، وتعزيز أعمال التجميل الطبيعي وزيادة المساحة الزراعية وأعداد الأشجار المزهرة والمثمرة في مختلف المناطق والمرافق العامة والشوارع الرئيسة والفرعية.