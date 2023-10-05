استخدام مسارات الجهة اليمنى «إلزامي» لدراجات توصيل الطلبات

هالة الخياط (أبوظبي)

أطلق مركز النقل المتكامل تحت مظلة اللجنة المشتركة للسلامة المرورية خطة شاملة لتحسين السلامة المرورية لسائقي دراجات توصيل الطلبات في أبوظبي، متضمنة قراراً يسمح للدراجات العاملة في مجال التوصيل باستخدام مسارات الجهة اليمنى فقط على الطرق ذات السرعة 100 كم/ الساعة وما فوق.

ويأتي القرار لتنظيم حركة المركبات على الطرق والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق من خلال الحد من السلوكيات المرورية الخطرة لسائقي دراجات توصيل الطلبات، والتي تتمثل في السرعة الزائدة، على وجه الخصوص في الطرق المزدحمة والسريعة وعدم الالتزام بمسار الطريق خلال القيادة، إضافةً إلى التجاوز بصورة مفاجئة وخطرة، مع عدم استخدام الإشارات الضوئية الجانبية عند التجاوز أو تغيير المسار.

وأوضح مركز النقل المتكامل لـ «الاتحاد» أن الخطة تُعد مشروعاً متكاملاً يهدف إلى تحقيق انخفاض سنوي في عدد الحوادث المرورية التي تؤدي إلى وفيات وإصابات في صفوف العاملين في هذا القطاع الحيوي، كما ترمي إلى تحسين معايير وسلوكيات السائقين بما يضمن التزام السائقين في طرق إمارة أبوظبي، وتسعى إلى توظيف كافة الإمكانيات لضمان استدامة السلامة المرورية وتقديم أفضل الخدمات لكافة مستخدمي الطريق.

وتم إطلاق هذه الخطة بعد إتمام العديد من الدراسات المحلية حول أسباب الحوادث المرورية التي يقع ضحيتها العاملين في هذا القطاع، بالتزامن مع مراجعة المعايير الحالية لتقييم السائقين ممن تقدموا بطلب الحصول على رخصة مزاولة المهنة بإمارة أبوظبي وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتعمل اللجنة المشتركة للسلامة المرورية التي تترأسها دائرة البلديات والنقل، وتضم في عضويتها كلاً من مركز النقل المتكامل والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة الصحة، على اختبار وتطبيق أساليب وأنظمة حديثة للضبط المروري، إلى جانب تكثيف برامج وحملات التعليم والتوعية المرورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر الثقافة المرورية عبر وسائل الإعلام وتنظيم ورش العمل التوعوية للشرائح المستهدفة. وتم تنفيذ عدد من الورش التوعوية لسائقي الدراجات النارية العاملين لدى كبريات شركات توصيل الطلبات، وممثلي هذه الشركات، لرفع الوعي المروري بين السائقين وتعزيز معرفتهم بمتطلبات السلامة والقيادة الآمنة والالتزامات والاشتراطات التي يتوجب عليهم الالتزام بها أثناء القيادة للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين.



دليل أبوظبي الإرشادي

وشهد النصف الأول من العام الجاري إعداد وإطلاق «دليل أبوظبي الإرشادي لنشاط توصيل الطلبات بالمركبات والدراجات النارية» على موقع مجلس ابوظبي للجودة والمطابقة، حيث يحتوي الدليل على الإجراءات والاشتراطات التي يتوجب على سائقي الدراجات الالتزام بها من أجل سلامتهم وسلامة الآخرين.



مساحات آمنة

كما تم خلال سبتمبر الماضي التطبيق المبدئي لمشروع بناء «استراحات لسائقي توصيل الطلبات»، والذي تم تطبيقه مبدئياً في شارع (E25) بأبوظبي، بهدف توفير بيئة عمل ملائمة لسائقي توصيل الطلبات، عبر تخصيص مساحات آمنة، وأماكن انتظار مظللة ومقاعد جلوس مريحة ومزودة بالتكييف وبصنابير مياه الشرب، ما يساعدهم على تحمل ظروف العمل الصعبة خلال الأجواء الحارة في فترة الصيف.