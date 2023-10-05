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أم القيوين.. أعداد الناخبين في تزايد

أم القيوين.. أعداد الناخبين في تزايد
6 أكتوبر 2023 01:27

سعيد أحمد (أم القيوين) 

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اليوم... التصويت «عن بُعد»

أكد عبدالعزيز راشد آل صالح، رئيس مركز انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بأم القيوين، أنه منذ الساعة التاسعة صباحاً في اليوم الثاني لعملية التصويت، توافد الناخبون من العنصر النسائي وكبار المواطنين إلى مركز الانتخاب بقاعة الاتحاد، الذين بادروا بالحضور والمشاركة في هذا الحدث البرلماني، واختيار مرشحيهم.
وأضاف: إن حضور الناخبين يدل على وعيهم وإدراكهم بأهمية المشاركة في العرس الانتخابي، لافتاً إلى أن أعداد الناخبين في تزايد مستمر في الحضور للمركز والتصويت، ومتوقع أن يرتفع العدد يوم السبت المقبل، باعتباره الموعد النهائي لعملية الانتخابات، والتي سيتم الإعلان عن الفائزين فيه.
وأشار إلى أن عملية التصويت في اليوم الثاني سارت بشكل جيد، ولم تواجه الناخبين أية صعوبة في اختيار المرشح، مشيراً إلى أن المركز مزود بأحدث الأجهزة البالغ عددها 22 جهازاً، ويضم متطوعين على كفاءة عالية في التعامل مع الناخبين.

انتخابات المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
أم القيوين
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