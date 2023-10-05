لجنة الشارقة تستقبل الناخبين لليوم الثاني

لمياء الهرمودي (الشارقة)

استقلت لجنة إمارة الشارقة، في مقر مركز انتخاب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الناخبين في اليوم الثاني على التوالي، للتصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الدولة.

وقد غلب حضور كبار السن من الرجال والسيدات على الناخبين، حيث أعربوا عن سعادتهم لمشاركتهم في هذا الحدث الكبير. وكان المركز على أهبة الاستعداد لاستقبال الناخبين، وإرشادهم إلى طريقة وخطوات عملية التصويت، إذ تم تخصيص ركن خاص لشرح عملية التصويت وخطواتها للناخبين الراغبين في ذلك، ولم يواجه الناخبون وأعضاء اللجنة أي أشكاليات في سير العملية الانتخابية. وامتدت فترة التصويت المبكر في المراكز الانتخابية من 4 ولغاية 5 أكتوبر 2023، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساء. أما يوم التصويت الرئيسي فسيكون في يوم السبت الموافق 7 أكتوبر، حيث تبدأ فترة التصويت من الثامنة صباحاً وحتى الـ8 مساء. وفي حالة رغبة الناخبين في التصويت عن بُعد، يمكنهم ذلك من خلال منصة التصويت (UAE-Voting) أو من خلال التطبيق الذكي (شارك للإمارات). إذ يتعين على الناخبين قبل البدء في الإدلاء بصوتهم عن بُعد، التحقق من ورود أسمائهم في قائمة الهيئة الانتخابية، والتسجيل في الهوية الرقمية (UAEPASS).