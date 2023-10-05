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ناخبون في العين: صوتنا لأصحاب الكفاءة والخبرة

ناخبون في العين: صوتنا لأصحاب الكفاءة والخبرة
6 أكتوبر 2023 01:26

العين (وام)

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عبر أبناء مدينة العين عن فرحتهم بالمشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي باعتبارها فرصة لهم لاختيار من يمثلهم في المجلس. كما عبروا عن شكرهم للقائمين على التنظيم وتسهيل عملية المشاركة في هذه الانتخابات منذ دخولهم مركز الانتخاب حتى خروجهم منه.
وأكد الناخبون في مدينة العين، أن معايير اختيار مرشحيهم كانت الكفاءة والخبرة، والالتزام بالقضايا التي تهم المجتمع، والقدرة على نقل تطلعاتهم واحتياجاتهم إلى المجلس. وأوضح الناخبون أن مشاركتهم في هذه العملية الانتخابية هو من منطلق شعورهم بالمسؤولية الوطنية في اختيار الأكفأ من المرشحين لتمثيلهم تحت قبة المجلس بصورة إيجابية.
واستمر توافد الناخبين على المركز الانتخابي لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي في مدينة العين وذلك في اليوم الثاني من التصويت المبكر التي حددته اللجنة العليا لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.
وقالت عائشة جمعة بداه رئيسة مركز العين الانتخابي: « إن إقبال الناخبين كان لافتاً هذا اليوم خاصة من كبار المواطنين وأصحاب الهمم»، ولفتت إلى أن عملية الانتخاب تسير بكل سلاسة حيث يتم تدريب الناخبين على نظام التصويت الجديد باستخدام الهوية الرقمية.

الإمارات
انتخابات المجلس الوطني الاتحادي
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