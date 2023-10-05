إجراءات ميسرة للمرشحين والناخبين في دبي

آمنة الكتبي (دبي)

شهد مركز التصويت في مركز دبي التجاري العالمي بدبي أمس، إقبالاً لافتاً، وتوافدت جموع من الناخبين والناخبات إلى المركز للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من التصويت المبكر، ضمن إجراءات ميسرة.

وأشاد عدد من الناخبين بالتجهيزات والتسهيلات اللازمة في المركز، والتي من شأنها أن تساعدهم في اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، الذين سيمثلونهم، مؤكدين في الوقت ذاته أن نظام التصويت الهجين الذي يجمع بين التصويت عن بُعد سهل على الناخبين، سواء من الموجودين في الدولة أو خارجها، المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بكل سهولة ويسر، مبينين أن عملية التصويت لم تستغرق أكثر من 3 دقائق، منذ دخولهم المركز الانتخابي وحتى اختيار مرشحيهم، عبر النظام الإلكتروني.

وقالت الناخبة فاطمة خليفة: إن نظام التصويت الهجين الذي يجمع بين التصويت عن بُعد، والتصويت في المراكز الانتخابية باختلافها في إمارات الدولة، خفف فعلياً الضغط والازدحام بشكل كبير على المراكز الانتخابية، موضحة بأن الإجراءات سهلة وميسرة ولم تستغرق عملية التصويت أكثر من 3 دقائق، مشيدة بدور اللجنة والمتطوعين في إتمام وتجهيز المقر بكافة الخدمات والاحتياجات.

بدوره، قال الناخب ناصر خوري: إن إجراءات العملية الانتخابية كانت سهلة ومنظمة، وإنه اختار المرشح بناء على برنامجه الانتخابي والقضايا التي يطرحها وتمس حاجة المواطنين، مشيراً إلى أن التجربة الخامسة من العملية الانتخابية تعكس زيادة الوعي بأهمية دور المجلس الوطني والعمل البرلماني في خدمة الوطن والمواطن.

وقالت الوالدة شيخة عبيد علي: حرصت على التواجد في المقر الانتخابي، مشيرة إلى مدى أهمية دعم المرشحين والإدلاء بأصوات الناخبين لإنجاح العملية الانتخابية وخدمة الوطن، وأن عملية التصويت كانت جداً بسيطة ولم تستغرق سوى دقائق فقط، مبينة مدى تعاون المنسقين وحرصهم على راحة الناخبين.

وقال عيسى محمد خليفة المطيوعي، رئيس لجنة إمارة دبي، إن اليوم الثاني من مرحلة التصويت المبكر، شهد إقبالاً ملحوظاً من الناخبين منذ بداية فتح باب المركز، حيث توافدت الأعداد على فترات متفاوتة مسجلة حضوراً مشرفاً والذي يدعم العملية الانتخابية.

وأكد أن اللجنة أنجزت كافة التجهيزات اللازمة لاستقبال الناخبين لليوم الرئيس، ليتمكنوا من اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية تسير بسهولة وبشكل منظم، وتم توفير جميع الخدمات لإنجاحها من سهولة الإجراءات وتوفير جميع الخدمات اللوجستية، حيث تم تجهيز 3 مراكز في إمارة دبي وتزويدها بالأنظمة الإلكترونية والكوادر المؤهلة لتسهيل عملية التصويت على الناخبين، داعياً أعضاء الهيئات الانتخابية للمشاركة في عملية التصويت والمشاركة الفعالية في اختيار من يمثلهم.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ترسّخ نهجاً جديداً رائداً في إدارة العملية الانتخابية لتعزّز المشاركة السياسية كإحدى ركائز تطور المجتمع الإماراتي، من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير أقصى درجات الراحة للمرشحين والناخبين للخروج بأفضل صورة تليق بالتجربة الإماراتية الانتخابية.

وأكد المطيوعي أن التجربة الانتخابية في دورتها الخامسة تعد أكثر نضجاً في جميع مراحلها بفضل الدعم المستمر وحرص القيادة الرشيدة على توسيع القاعدة الانتخابية وفق مراحل انتخابية مدروسة، ونتيجة للخبرات المتراكمة لهذه التجربة المتميزة، وهو ما يسهم في تقديم نموذج انتخابي وطني رائد يعزز نهج الشورى، ويتيح الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في اختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي.