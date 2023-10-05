اليوم... التصويت «عن بُعد»

هدى الطنيجي (أبوظبي)

تنطلق غداً في مختلف إمارات الدولة، عملية التصويت الرئيسة لانتخابات المجلس الوطني 2023 في دورتها الخامسة، وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثامنة مساءً، على أن يتم بعد انتهاء الوقت المحدد للتصويت، إعلان النتائج الأولية الخاصة بالفائزين بعضوية المجلس الوطني.

وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم الجمعة التصويت «عن بُعد» ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺬﻛﻲ واﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، على أن تستأنف عملية التصويت الهجين في يوم الانتخاب الرئيس غداً في 24 مركزاً موزعاً على مستوى إمارات الدولة، فيما ﺳﻴﺘﻤﻜﻦ اﻟﻨﺎﺧﺐ ﻣﻦ أي ﻣﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻹدﻻء ﺑﺼﻮﺗﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎم «اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ» ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺬﻛﻲ «ﺷﺎرك ﻟﻺﻣﺎرات» أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.

وحددت اللجنة الوطنية ﺧﻄﻮات اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ من خلال الدخول إلى «تطبيق ﺷﺎرك ﻟﻺﻣﺎرات»، ومن ثم ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، وتأكيد اﺳﺘﻼم اﻹﺷﻌﺎر ﻋﺒﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ الهوية الرقمية، ثم اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺑﺼﻤﺔ اﻟﻮﺟﻪ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﺘﺤﺮك وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، وبعدها ﻳﻤكن اﺧﺘﻴﺎر المرشح ﻣﻦ ﺧﻼل ﺨﻴﺎرﻳﻦ، حيث تكون اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﻷﺳﻤﺎء واﻷرﻗﺎم وﺻﻮر اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ أو اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ المرشح ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎﺑﺔ رﻗﻢ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﺒﺤﺚ، وفي ﺣﺎل ﻋﺪم الرغبة ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻷي ﻣﺮﺷﺢ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺧﻴﺎر ﻻ أرﻏﺐ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻷﺣﺪ، وبعد اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺮﺷﺢ، يمكن ﻣﺮاﺟﻌﺔ الخيار، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ثم ﺳﺘﻈﻬﺮ ﺷﺎﺷﺔ اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﺬي ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎره، ﻣﻦ ﺛﻢ اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر «تأكيد التصويت» بعد التحقق من صحة الاختيار وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﺑﻨﺠﺎح، وﻓﻲ ﺣﺎل الرغبة ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ يمكن اﻟﺮﺟﻮع ﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ وﺗﻐﻴﻴﺮ اﻻﺧﺘﻴﺎر.

وعن ﺧﻄﻮات اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي 2023، www.uaenec.ae ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، بعد الدخول إلى الموقع، وﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮر ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺳﻴﺘﻢ ﻃﻠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﻮاﺳﻄﺔ تطبيق اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻼم اﻹﺷﻌﺎر ﻋﺒﺮ التطبيق واﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺑﺼﻤﺔ اﻟﻮﺟﻪ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﺘﺤﺮك، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻈﻬﺮ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﺧﺘﻴﺎر المرشح ﻣﻦ ﺧﻼل: اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﻷﺳﻤﺎء واﻷرﻗﺎم وﺻﻮر اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ أو اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ المرشح ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎﺑﺔ رﻗﻢ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﺒﺤﺚ، في ﺣﺎل ﻋﺪم الرغبة ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻷي ﻣﺮﺷﺢ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺧﻴﺎر «ﻻ أرﻏﺐ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻷﺣﺪ». وﺑﻌﺪ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺮﺷﺢ، يمكن للناخب اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ الخيار، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ﺳﺘﻈﻬﺮ ﺷﺎﺷﺔ اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﺬي ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎره ﻣﻦ ﺛﻢ اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر «تأكيد التصويت» بعد التحقق من صحة الاختيار وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﺑﻨﺠﺎح، وﻓﻲ ﺣﺎل الرغبة ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﺮﺟﻮع ﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ وﺗﻐﻴﻴﺮ اﻻﺧﺘﻴﺎر، ﻓﻲ ﺣﺎل الرغبة ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﺮﺟﺎء اﻟﺮﺟﻮع ﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ وﺗﻐﻴﻴﺮ اﻻﺧﺘﻴﺎر. وبالنسبة للتصويت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ أﺣﺪ ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ أي إﻣﺎرة، واﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ إﻣﺎرات الدولة.

وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات 8 أكتوبر المقبل، موعداً لكل مرشح الحق في الطعن في نتائج عملية الاقتراع والفرز، باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة، وذلك خلال الفترة التي تحددها اللجنة الوطنية للانتخابات، ووفقاً للشروط المقررة للطعون، وفي 13 من أكتوبر تفصل اللجنة الوطنية في كافة الطعون على نتائج عملية الاقتراع والفرز المقدمة إليها في ضوء التقارير بالرأي القانوني المرفوعة إليها من لجنة الطعون، وتحوز قراراتها قوة الأحكام النهائية (أي لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن، وفي نفس اليوم اعتماد القائمة النهائية للفائزين (في حالة عدم وجود انتخابات تكميلية، تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات، وتعتمد القائمة النهائية للمرشحين الفائزين، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإتمام عضوية الفائزين في المجلس الوطني الاتحادي.

وكشفت اللجنة أنه يتم إجراء انتخابات تكميلية في يوم السبت الموافق لتاريخ (14) أكتوبر 2023م عن طريق نظام التصويت عن بُعد فقط، وذلك في الحالتين التاليتين، إذا زاد عدد المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات -بشكل متساو- على عدد المرشحين المطلوب انتخابه في الإمارة، أو إذا فاز بعض المرشحين، وتساوى التالون لهم في الأصوات بما يزيد على عدد المقاعد الشاغرة المتبقية المخصصة للإمارة، وذلك بين المتساوين منهم لإكمال هذه المقاعد.

ويُشار إلى أنه إذا تساوت أصوات المرشحين في الانتخابات التكميلية، فإنه تجرى القرعة بين المتساوين منهم في الأصوات من قبل رئيس لجنة الفرز المركزية لشغل المقاعد المخصصة لكل إمارة ولتحديد قائمة الاحتياط فيها.

وفي 15 أكتوبر، يكون لكل مرشح الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز في الانتخابات التكميلية، باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة، وذلك خلال الفترة التي تحددها اللجنة الوطنية للانتخابات، ووفقاً للشروط المقررة للطعون، وفي 20 من أكتوبر تفصل اللجنة الوطنية في كافة الطعون على نتائج عملية الاقتراع والفرز في الانتخابات التكميلية المقدمة إليها في ضوء التقارير بالرأي القانوني المرفوعة إليها من لجنة الطعون، وتحوز قراراتها قوة الأحكام النهائية (أي لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن، وفي نفس التاريخ تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات التكميلية، وتعتمد القائمة النهائية للمرشحين الفائزين في الانتخابات التكميلية، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإتمام عضوية الفائزين في المجلس الوطني الاتحادي.