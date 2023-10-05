سرعة في التصويت في انتخابات الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

شهدت انتخابات المجلس الوطني في منطقة الظفرة إقبالاً نسائياً واضحاً في اليوم الثاني من التصويت المبكر، فيما توافدت أعداد كبيرة من الناخبين من الرجال والنساء وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، فيما حرصت اللجنة المشرفة على الانتخابات على توفير كافة التجهيزات والإمكانيات اللازمة لسرعة وسهولة إنجاز عملية التصويت في أسرع وقت ممكن.

وأوضح ناصر الحمادي رئيس لجنة الظفرة، أن اليوم الثاني تميز بتواجد أعداد مختلفة من الناخبين على اختلافاتهم، فيما شهدت اللجنة تواجداً نسائياً واضحاً حرصن على القيام بواجبهن الوطني، حيث توافدت أعداد منهم فور بدء عملية التصويت.

ودعا الناخبين إلى القيام بواجبهم الوطني واختيار الأكفاء والمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، وطالب الناخبين الذين تصادفهم أي معوقات تحول من دون التصويت عن بعد إلى التوجه لمقر اللجنة الانتخابية والادلاء بصوته.

وأشار إلى أن عملية التصويت تتم عبر 3 مراحل تبدأ المرحلة الأولى بالاستقبال من قبل لجنة الاستقبال والتدريب، سواء كانت للرجال أو لجنة النساء، حيث يتم عرض فيديو توضيحي لعملية التسجيل والخطوات الواجب عليه القيام بها حتى يكون على إلمام تام بالخطوات قبل عملية التصويت.

وتعقب ذلك مرحلة تفعيل البطاقة والتأكد من إدراج اسمه ضمن الناخبين، وفي حالة عدم تفعيل البطاقة يتم استخراج باركود لتسهيل قيامه بالتصويت ثم المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التصويت ولا تستغرق أكثر من دقيقة.