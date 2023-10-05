رئيس المركز الانتخابي في «أبوظبي للطاقة»: مدة التصويت لا تتعدى 5 دقائق

أبوظبي (وام)

أكد الدكتور محمد بطي الشامسي، رئيس المركز الانتخابي في مركز أبوظبي للطاقة أن متوسط مدة التصويت للعملية الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 تتراوح من ثلاث إلى خمس دقائق كحد أقصى، ويرجع ذلك إلى نجاح الإجراءات التنظيمية التي تتبعها المراكز الانتخابية لتسهيل آلية الانتخاب وتعاون الناخبين.

وأضاف الدكتور الشامسي على هامش اللقاء الصحفي لليوم الثاني من التصويت المبكر في مقر مركز أبوظبي للطاقة، أن المركز يتميز بحجم طاقة استيعابية عالية مما يسهل تنظيم واستقبال أكبر عدد ممكن من الناخبين، كما يتميز المركز بموقعه الاستراتيجي لتوسطه في إمارة أبوظبي.

ونوه بدور المتطوعين في تسهيل التنظيم داخل المركز، حيث يتواجد نحو 50 متطوعاً من جهات مختلفة، لافتاً إلى توفير كافة أنواع الدعم الفني الذي تتطلبه العملية الانتخابية، وعدد كبير من الأجهزة التي تصل إلى 50 جهازاً لاختيار الناخبين.

وأشار الشامسي إلى نجاح عملية التصويت المبكر في اليوم الأول، حيث مرت العملية الانتخابية بكل سهولة وانسيابية مشيداً بالإقبال الكبير من الناخبين على الرغم من توافر آليات تصويت أخرى سواء التصويت في المراكز الانتخابية الأخرى أو عن طريق الموقع الإلكتروني للجنة، مؤكداً أنه تم عمل تطبيق خاص بالانتخابات لأول مرة ومربوط بالهوية الرقمية لتسريع العملية الانتخابية في دقائق معدودة. وأوضح رئيس المركز الانتخابي في مركز أبوظبي للطاقة أن انطباعات الناخبين كانت إيجابية، حيث أشادوا بسهولة الإجراءات التنظيمية وسرعة العملية الانتخابية التي لا تتعدى ثلاث أو خمس دقائق. وأضاف أن التصويت اليوم سيكون فقط عن بُعد سواء عن طريق الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي «شارك للإمارات»، وسيتم استئناف التصويت الهجين يوم السبت أي التصويت في المراكز الانتخابية أو عن بُعد، موضحاً أن الإعلان عن النتائج بنهاية يوم السبت القادم.