الأطفال حاضرون برفقة ذويهم في انتخابات «الوطني»

أبوظبي (الاتحاد)

شهد مركز مدينة أبوظبي للتصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، حضوراً بارزاً لفئة الأطفال، وذلك برفقة ذويهم المتجهين للإدلاء بأصواتهم، وسط أجواء احتفالية تزينت بابتسامتهم البريئة ومشاهد الفرح التي ارتسمت على وجوههم، فضلاً عن حرص بعضهم على ارتداء الزي الوطني، تعبيراً منهم عن فرحتهم بالعرس الوطني الذي تشهده إمارات الدولة كافة.

وقال الناخب محمد علي: «إنه حرص على اصطحاب أطفاله إلى مركز التصويت، بهدف رفع مستوى وعيهم بالعملية الانتخابية، ومدى ضرورة مشاركة كافة أعضاء الهيئات الانتخابية في الحدث المهم لاختيار ممثلهم في عضوية المجلس الوطني الاتحادي، ولكي يترسخ حب المشاركة لديهم حتى يتمكنوا بعد وصولهم إلى السن القانونية من المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، واختيار من يستحق من المرشحين بكل أمانة وإخلاص».

وذكر أن المركز شهد مشاركة متميزة من مختلف شرائح المجتمع، منهم العنصر النسائي والرجال وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والأطفال وغيرهم، في مشهد وطني يؤكد قوة تلاحم أبناء الدولة وحرصهم على تعزيز المشاركة السياسية والمنافسة الشريفة التي برزت خلال فترة الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني.

وقال الناخب عبدالرحمن النعيمي: «وجود أطفالي في مركز التصويت يأتي بهدف تعزيز الحس الوطني لديهم وغرس ثقافة وأهمية العملية الانتخابية من الصغر، والذي يعد جانباً مهماً من جوانب التربية الوطنية للأطفال، وأهمية التواجد في المناسبات والاحتفالات الوطنية».