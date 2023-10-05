بدء فرز الأعمال المرشحة لـ«الشارقة للتفوق والتميز التربوي»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص عن غلق باب الترشّح للدورة 29، وانطلاق عمليات الفرز الأولية لأعمال المترشحين في جائزة الشارقة للتفوق والتميّز التربوي، حيث بدأت هذه المرحلة المهمة تُفرز الأعمال وفق تطابقها مع شروط الترشّح العامة، وشروط كلّ فئة من فئات الجائزة، لتنتقل الملفات المتأهلة والتي تنطبق عليها الشروط لمرحلة التحكيم الأولى، ليتنافس المترشحون في معايير التّميّز لكلّ فئة.

هذا وقد لاقت الدّورة إقبالاً متميزاً في عدد المشاركات.

وأشارت علياء إبراهيم الحوسني، مدير إدارة جائزة الشارقة للتفوق والتميّز التربوي، إلى أنّ هذا الإقبال يحمل دلالات إيجابية في نشر ثقافة التّميّز لدى الميدان التّربويّ، وهذا ما تسعى إليه الجائزة منذ تأسيسها. كما أنّ تنوّع فئات الجائزة يتيح الفرصة للميدان التربوي بكل شرائحه للمشاركة، لبناء ثقافة تميّز مؤسسية وفرديّة ومجتمعيّة.