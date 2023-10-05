الجمعة 6 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بدء فرز الأعمال المرشحة لـ«الشارقة للتفوق والتميز التربوي»

بدء فرز الأعمال المرشحة لـ«الشارقة للتفوق والتميز التربوي»
6 أكتوبر 2023 01:26

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو لإقامة عالم خالٍ من الأسلحة النووية
اليوم... التصويت «عن بُعد»

أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص عن غلق باب الترشّح للدورة 29، وانطلاق عمليات الفرز الأولية لأعمال المترشحين في جائزة الشارقة للتفوق والتميّز التربوي، حيث بدأت هذه المرحلة المهمة تُفرز الأعمال وفق تطابقها مع شروط الترشّح العامة، وشروط كلّ فئة من فئات الجائزة، لتنتقل الملفات المتأهلة والتي تنطبق عليها الشروط لمرحلة التحكيم الأولى، ليتنافس المترشحون في معايير التّميّز لكلّ فئة.
هذا وقد لاقت الدّورة إقبالاً متميزاً في عدد المشاركات.
وأشارت علياء إبراهيم الحوسني، مدير إدارة جائزة الشارقة للتفوق والتميّز التربوي، إلى أنّ هذا الإقبال يحمل دلالات إيجابية في نشر ثقافة التّميّز لدى الميدان التّربويّ، وهذا ما تسعى إليه الجائزة منذ تأسيسها. كما أنّ تنوّع فئات الجائزة يتيح الفرصة للميدان التربوي بكل شرائحه للمشاركة، لبناء ثقافة تميّز مؤسسية وفرديّة ومجتمعيّة.

هيئة الشارقة للتعليم الخاص
الإمارات
الشارقة
جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
خلال افتتاح فعاليات المؤتمر بحضور 150 من القيادات الدينية (من المصدر)
الأخبار العالمية
مؤتمر الأديان في إندونيسيا: «COP28» منصة عالمية لإيجاد حلول فاعلة للتغير المناخي
6 أكتوبر 2023
مخيم الهول
الأخبار العالمية
العراق يسعى لاستعادة رعاياه من «الهول»
6 أكتوبر 2023
آثار الدمار في مدينة درنة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الدولية للهجرة»: مقتل 429 مهاجراً جراء الإعصار في ليبيا
6 أكتوبر 2023
طلاب يمنيون يصطفون في الطابور الصباحي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحوثي» يحوِّل المدارس إلى مراكز لنشر الكراهية
6 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©