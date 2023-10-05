سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع اتفاقية بين جامعة الشارقة والهلال الأحمر

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، أمس، توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الشارقة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وتختص الاتفاقية بالتعاون المشترك بين الطرفين في عدد من المجالات الخاصة بتبادل المعرفة والخبرات، وتأسيس شراكة دائمة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.

وقّع الاتفاقية الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وحمود عبدالله الجنيبي الأمين العام للهلال الأحمر الإماراتي. وتسعى الاتفاقية إلى تحقيق عدد من الأهداف التي تقدم الدعم لمجالات أعمال الجامعة والهيئة، منها: تبادل المعلومات والخبرات التي تتعلق بعمل كل من الطرفين، والعمل على تطوير استراتيجية عمل مشتركة بينهما، والتعاون على نشر أهداف وأنشطة كل منهما، ورفع نسبة الوعي بين أفراد المجتمع وتشجيعهم على المشاركة في برامج التطوع بقصد إعداد جيل مؤهل علمياً وثقافياً يسهم بطريقة فعالة في المسيرة التنموية للدولة في شتى التخصصات.

كما التقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس في مكتب سموه بالجامعة، عدداً من طلبة الجامعة المبتعثين إلى جامعات عالمية ضمن برنامج التبادل «الدراسة في الخارج»، والذي ينظم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. وأشاد سموه في بداية اللقاء بجهود الطلبة وطموحهم الكبير، وسعيهم إلى تطوير مهاراتهم ومعارفهم من خلال تجربة الدراسة في الخارج، والتعرف على الثقافات في الدول التي خاضوا تجربة الدراسة في جامعاتها.