لجنة «الدولي للأرشيف» تعلن تنظيم «منتدى شباب الكونجرس»

أبوظبي (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة لكونجرس المجلس الدولي للأرشيف- أبوظبي 2023، إقامة فعاليات منتدى شباب كونجرس المجلس الدولي للأرشيف أبوظبي 2023 على هامش أعمال الدورة الـ19 من الكونجرس، والتي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر الجاري.

ويقام المنتدى 12 أكتوبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، ويستضيف المشاركين من سن 17 إلى 37 سنة، متيحاً لجيل الشباب منصةً لمناقشة محاور بالغة الأهمية، وفي مقدمتها الاستدامة، إلى جانب السبل الكفيلة بإيجاد حلول للتحديات التي تلقي بظلالها على العالم اليوم، من خلال الارتقاء بكفاءة إدارة المعلومات والمعرفة.

ويتضمن جدول أعمال المنتدى أنشطةً إبداعيةً تحفز المشاركين على ابتكار الحلول لمختلف تحديات الاستدامة، ودفع عجلة التغيير المستدام، وتتخلله دعوة المشاركين لزيارة قاعة المعارض في كونجرس المجلس الدولي للأرشيف- أبوظبي 2023.

ويتطرق المنتدى إلى كيفية توجيه إدارة الأرشيف والمعلومات لإرساء دعائم مستقبلٍ أكثر استدامة، ويناقش موضوعاتٍ عدَّة، تشمل: «المعلومات كمورد لتحقيق الاستدامة»، و«التعرف على المعلومات التي يتم الحصول عليها بشكل موثوق والوصول إليها»، «والمسؤولية عن استخدام المعلومات لإثراء مجتمع المعرفة».

وقال الدكتور عبدالله الريسي، رئيس اللجنة المنظمة لكونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023، المستشار الثقافي في ديوان الرئاسة: «يسرنا أن نعلن عن إقامة منتدى شباب كونجرس المجلس الدولي للأرشيف في أبوظبي ضمن الفعاليات المصاحبة لهذا الحدث الدولي. ويعكس المنتدى الأهمية الكبيرة التي نوليها لإشراكهم في صنع القرار ورسم ملامح مستقبل القطاع الأرشيفي، ويجسد نهج دولة الإمارات القائم على تمكين جيل الشباب وتعزيز إشراكهم باعتبارهم محرك التغيير وبُنَاة الغد، والقوة الدافعة للتنمية المستدامة».

وأوضح أن المنتدى يتيح مساحاتٍ للشباب للمشاركة في نقاشات تتمحور حول توظيف منهجيات إدارة المعلومات والموارد المعرفية والمواد التوثيقية في معالجة تحديات الاستدامة، ويفسح أمامهم المجال لمشاركة رؤاهم وتصوراتهم، وتبادل الخبرات مع أقرانهم من مختلف أنحاء العالم.

وتُعقد الدورة المُقبلة لكونجرس المجلس الدولي للأرشيف- أبوظبي 2023 تحت شعار «إثراء مجتمعات المعرفة»، ويتخللها العديد من الفعاليات في إطار البرنامج العلمي، إلى جانب هاكاثون كونجرس المجلس الدولي للأرشيف، ومنتدى شباب كونجرس المجلس الدولي للأرشيف.

وتعد دولة الإمارات أولى دول المنطقة التي تستضيف هذا الحدث العالمي، وتعتبر الدورة القادمة من كونجرس المجلس الدولي للأرشيف في أبوظبي الأكبر على الإطلاق في تاريخ هذا الحدث.