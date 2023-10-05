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علوم الدار

عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخارجية في حكومة الظل البريطانية

عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخارجية في حكومة الظل البريطانية
5 أكتوبر 2023 23:53

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، ديفيد لامي، وزير الخارجية في حكومة الظل البريطانية، عضو البرلمان البريطاني.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن، علاقات الصداقة و«الشراكة من أجل المستقبل»، ودورها في تنامي التعاون الثنائي بين البلدين.
كما تطرقت المحادثات إلى أجندة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28» الذي تستضيفه دولة الإمارات شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، وأكدا في هذا الصدد أهمية تبني تدابير عالمية طموحة لتعزيز العمل المناخي، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة.
وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بعلاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين، مؤكداً أن دولة الإمارات والمملكة المتحدة تعملان معاً من أجل تحقيق الازدهار المستدام.
حضر اللقاء، منصور عبدالله بالهول الفلاسي، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة.

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