«اجتماعية الشارقة» تكرّم 11 جهة مراعية للسن

الشارقة (وام)

كرمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، في إطار فعاليات ملتقى خدمات كبار السن الثاني عشر، 11 جهة بلقب «مؤسسة مراعية للسن» وذلك ضمن الدورة الرابعة لمبادرة مكتب الشارقة مراعية للسن.

وحصلت هذه الجهات على لقب «مؤسسة مراعية للسن» بعد أن استوفت أكثر من 80% من المعايير والاشتراطات المحددة التي ركزت على ثلاثة محاور رئيسة تشمل التصميم الإنشائي للمباني وحيويتها، والتسهيلات والخدمات المميزة المقدمة لكبار السن، وكذلك التمكين والدمج والمشاركة، بالإضافة إلى المميزات الأخرى. وثمنت أسماء الخضري، مدير مكتب الشارقة مدينة مراعية للسن، جهود الجهات الحاصلة على اللقب ودورها الفاعل في تعزيز بنيتها التحتية لتتماشى مع مختلف الفئات العمرية.