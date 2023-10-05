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علوم الدار

الإمارات وسريلانكا تبحثان آفاق التعاون في مجالات العمل

عبدالرحمن العور خلال استقباله أودايا إندراراتنا والوفد المرافق (من المصدر)
6 أكتوبر 2023 01:26

دبي (الاتحاد)

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استقبل معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، في مقر الوزارة بدبي، أودايا إندراراتنا سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى دولة الإمارات والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير التعاون بين الإمارات وسريلانكا في مجالات العمل.
وتم خلال اللقاء استعراض منظومة تشريعات سوق العمل الإماراتي، وما تحققه من ضمانات لحقوق طرفي علاقة العمل وكذلك ما توفره من حماية اجتماعية للقوى العاملة في الدولة.
حضر اللقاء خليل الخوري، وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، وشيماء العوضي، وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، وأليكسي فونسيكا جوناسيكارا القنصل العام لسريلانكا في دبي والإمارات الشمالية، وعدد من المعنيين في الجانبين.

الإمارات
سريلانكا
عبدالرحمن العور
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