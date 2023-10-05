حكومة أوزبكستان تطلع على جهود الدولة بتمكين الموارد البشرية

دبي (وام)

عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، سلسلة جلسات نقل معرفة افتراضية، أطلعت من خلالها فريقاً حكومياً رسمياً من جمهورية أوزبكستان، على أهم جهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تنمية رأسمالها البشري وتمكينه، كما أطلعته على أبرز مبادرات الهيئة ومشروعاتها الاستراتيجية على مستوى الحكومة الاتحادية القائمة منها والمستقبلية.

وشددت ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة بالإنابة على أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع حكومتي الإمارات وأوزبكستان على أكثر من صعيد، مشيدة بمستوى التعاون القائم بين حكومتي البلدين في العديد من المجالات.