مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومؤسسة مارتي أهتيساري للسلام

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، المركز الأكاديمي والدبلوماسي الرائد عالمياً في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع مؤسسة مارتي أهتيساري للسلام (سي إم آي) لتعزيز التعاون في المجال الدبلوماسي، وبناء السلام، وتبادل المعرفة.

وقع الاتفاقية، نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والدكتور ياني تالاس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مارتي أهتيساري للسلام (سي إم آي)، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في المقر الرئيسي لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بأبوظبي، وبحضور مجموعة من كبار المسؤولين من الجانبين.

وبموجب الشراكة، ستقوم أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومؤسسة مارتي أهتيساري للسلام باستكشاف الفرص المتاحة لبرامج التدريب المشتركة، ومبادرات التواصل والفعاليات. كما سيتم في إطارها تنظيم اجتماعات وزيارات وندوات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز المناقشات بين الخبراء والمتخصصين لتبادل الأفكار، والمشاركة في مناقشات بناءة، وصياغة حلول مبتكرة للتحديات العالمية. وسيسهم هذا الجهد التعاوني في رعاية الدبلوماسيين ومؤيدي السلام القادرين على التأثير بشكل إيجابي على السلام والأمن العالميين.

وسيقوم الطرفان بموجب مذكرة التفاهم بدراسة فرص تبادل الخبرات التنظيمية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. كما ستتيح إمكانات استكشاف سبل إضافية من التعاون، وإظهار القدرة على التكيف مع الفرص والتحديات الناشئة في الدبلوماسية وبناء السلام.