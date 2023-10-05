منصور بن محمد يشهد تخريج دفعة «قادة اليوم للغد» من «تقنية دبي»

دبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس احتفال كليات التقنية العليا في دبي بتخريج دفعة جديدة من خريجي وخريجات عام 2023 دفعة «قادة اليوم للغد»، والذي أقيم في فندق جراند حياة دبي، حيث كرّم سموه 40 من الطلبة والطالبات المتميزين، ضمن الدفعة التي ضمت (455) خريجاً وخريجة، في تخصصات برامج الهندسة والعلوم الصحية وعلوم الكمبيوتر والمعلومات وإدارة الأعمال والإعلام التطبيقي والتربية.

وألقى الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، كلمة مجلس أمناء كليات التقنية العليا، رفع فيها أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام القيادة الرشيدة، مثمناً دعمها اللامحدود لمسيرة الكليات على مدار أكثر من 35 عاماً. وأعرب الدكتور فيصل العيان، خلال كلمته عن بالغ الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، لدعم سموه وتشريفه حفل تخريج طلبة كليات التقنية بدبي، وذلك في مستهل الحفل الذي حضره معالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور أيوب كاظم، المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا-دبي، وعدد من المسؤولين.

وأكد الدكتور العيان في كلمته أن «النوعية» هي الرهان في سباق التميز، وأن أبناء الإمارات في كل مرحلة أثبتوا قدراتهم وجدارتهم بتحقيق إنجازات وصلت إلى عنان الفضاء. عقب ذلك أعلن العيان باسم مجلس أمناء كليات التقنية العليا عن تخريج (455) خريجاً وخريجة من كليات التقنية العليا في دبي دفعة العام الأكاديمي 2022/2023 «قادة اليوم للغد»، الذين أكملوا دراستهم بنجاح.