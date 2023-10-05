الجمعة 6 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سليمة السعدي: «جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم» قمة الجوائز التربوية

سليمة السعدي
6 أكتوبر 2023 01:27

دبي (الاتحاد)  

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو لإقامة عالم خالٍ من الأسلحة النووية
اليوم... التصويت «عن بُعد»

«قمة الجوائز التربوية»، الوصف الذي أطلقته المعلمة سليمة السعدي على جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم والتي حلّت فيها بالمركز الثاني، بعد أن فازت خلال السنوات الماضية بأربع جوائز مختلفة محلية وعربية. 
واعتبرت السعدي، معلمة الجغرافيا والاقتصاد في مدرسة مربح للحلقة الثانية في الفجيرة، لـ«الاتحاد»، أن الجائزة التي تحمل اسم  صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعدّ تتويجاً لجميع المراكز والجوائز التي حققتها في السابق. وفازت السعدي عن مبادرة «الطالب الرقمي» التي تُعني بالتحوّل الرقمي والتعلّم عن بُعد، مشيدة بالدعم الكبير الذي تلقته من إدارة الجائزة لإنجاح مبادرتها.
وقالت: إنها بدعم القيادة الرشيدة والقيّمين على الجائزة ستستمر بتطبيق مبادرتها، وذلك بعد أن وضعت خطة تطويرية لخمس سنوات مقبلة، لافتة إلى أن الهدف هو إيصال «الطالب الرقمي» إلى العالمية.
أما محلياً، فستقدّم السعدي ورش عمل للمشاركين الجدد بالدورة المقبلة من الجائزة لتعريفهم بمعايير الجائزة وآلية توثيق العمل والمبادرات، وحثّ المعلمين المتميزين في الميدان على التقدّم للجائزة. وأشارت السعدي إلى أن المعلم أشبه بالجندي المجهول ويحتاج فعلاً إلى الدعم لتمكينه من توثيق مجهوده وإخراج قدراته ومهاراته للنور، لكي يتمكن من توسيع دائرة المستفيدين من تلك القدرات من الطلبة والمعلمين. 
ولفتت إلى أن تجربة التعليم «عن بُعد» قد ألهمتها خلال جائحة كورونا، بعد أن لاحظت الصعوبة التي يواجهها أولياء الأمور والطلبة في استخدام التقنيات الحديثة، الأمر الذي أحدث فجوة كبيرة في المعرفة داخل الصف. لذلك تقوم المبادرة على إكساب الطالب 20 مهارة في التحوّل الرقمي. والأثر الأساسي للمبادرة هو صقل شخصية الطالب في المدرسة الإماراتية، وإبراز مدى تمكّنه من استخدام المهارات الأساسية في التعلّم الإلكتروني والأنشطة التفاعلية في جميع الحصص والمواد.

جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم
الإمارات
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
خلال افتتاح فعاليات المؤتمر بحضور 150 من القيادات الدينية (من المصدر)
الأخبار العالمية
مؤتمر الأديان في إندونيسيا: «COP28» منصة عالمية لإيجاد حلول فاعلة للتغير المناخي
6 أكتوبر 2023
مخيم الهول
الأخبار العالمية
العراق يسعى لاستعادة رعاياه من «الهول»
6 أكتوبر 2023
آثار الدمار في مدينة درنة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الدولية للهجرة»: مقتل 429 مهاجراً جراء الإعصار في ليبيا
6 أكتوبر 2023
طلاب يمنيون يصطفون في الطابور الصباحي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحوثي» يحوِّل المدارس إلى مراكز لنشر الكراهية
6 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©