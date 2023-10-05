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شيخة الظاهري تحصد جائزة «أريبيان بزنس»

شيخة الظاهري
6 أكتوبر 2023 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

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فازت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، بجائزة المرأة العربية عن فئة «المساهمة المتميزة» ضمن حفل جوائز «أريبيان بزنس» الذي أقيم بدبي 
وجاء تكريم الدكتورة شيخة الظاهري بهذه الجائزة لكونها امرأة عربية استثنائية حققت إنجازات قيادية، وأظهرت تفانياً طوال حياتها العملية، وتركت أثراً دائماً في المجال البيئي، وكانت مصدر إلهام ونموذجاً تقتدي به الأجيال.. وأعربت الدكتورة الظاهري عن سعادتها بالتكريم، وقالت: إن شباب الإمارات سيستفيدون من الدروس التي نقدمها لهم في هيئة البيئة – أبوظبي لمساعدتهم على بناء مستقبل أكثر إشراقاً.

شيخة الظاهري
أبوظبي
الإمارات
أربييان بزنس
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هيئة البيئة
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