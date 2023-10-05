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«إقامة دبي» تستعرض خطط العمل لاستقبال كوب 28

«إقامة دبي» تستعرض خطط العمل لاستقبال كوب 28
6 أكتوبر 2023 01:26

دبي (الاتحاد)

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عقدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اجتماعاً موسعاً، بقيادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام إقامة دبي، استعرضت من خلاله استراتيجيتها وخطتها للمشاركة في في مؤتمر COP28 «كوب» بنسخته الـ 28 التي تستضيفها الدولة 30 نوفمبر في إكسبو دبي ويستمر حتى 12ديسمبر 2023، باعتباره أحد أهم المنتديات الدولية المختصة بقضايا المناخ والبيئة. وضم الاجتماع الموسع اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وجمال زعل بن كريشان المهيري، نائب الرئيس لأمن الملاحة الجوية، وعضو اللجنة العليا لمؤتمر «كوب COP 28»، كما شارك في الاجتماع العقيد عيسى أحمد شاهين، مدير إدارة مراقبة الجوازات في مطار آل مكتوم، والرائد علي عبيد القصاب، مدير إدارة أذونات الدخول وعدد من مساعدي المدير العام.

إقامة دبي
دبي
الإمارات
الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب
محمد أحمد المري
COP28
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