«وجدت نفسي» تبث قصصاً عمالية ملهمة من الإمارات إلى العالم

دبي (وام)

أطلقت مبادرة «وجدت نفسي» - وهي جزء من جائزة تقدير العمالية التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي- منصة خاصة بها على قناة يوتيوب، لتوثيق قصص نجاح ملهمة لعمال بدؤوا حياتهم العملية في الدولة في مناصب وأماكن عمل بسيطة وانتهى بهم الحال أصحاب مشاريع ومديرين تنفيذيين وموظفين في مواقع قيادية في شركاتهم، بفضل رعاية ودعم مؤسساتهم ومسؤوليهم وطموحهم الشخصي للترقي الوظيفي ولعب دورهم في رسم مستقبل شركاتهم. ويتواكب إطلاق المنصة لمبادرة «وجدت نفسي» في دورتها الثالثة، مع توجيهات سمو راعي الجائزة بتوسيع نطاقها لتصبح جائزة عالمية، لتحفيز ملايين الشركات على مستوى العالم لإحداث فرق في سياساتها وبيئاتها العمالية، والعمل على تعزيز العلاقات مع قواها العاملة بما يحفظ حقوق وواجبات الطرفين تجاه بعضهما بعضاً. تم الكشف عن إطلاق المنصة الجديدة خلال مؤتمر صحفي عقدته جائزة تقدير في مقر المدينة المستدامة في دبي أمس، بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، رئيس جائزة تقدير، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، والمهندس فارس سعيد رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سي القابضة»، الراعية لمبادرة وجدت نفسي في دورتها الثالثة، وعدد من أبطال القصص الملهمة من الدورتين الأولى والثانية لمبادرة وجدت نفسي، والرؤساء التنفيذيين للشركات المتميزة التي يعمل بها هؤلاء العمال والموظفون. وقال اللواء عبيد مهير بن سرور: «تتواكب خطوة نشر حلقات وجدت نفسي عبر الفضاء العالمي، مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي راعي جائزة تقدير، والنجاح المبهر الذي حققته حلقات وجدت نفسي في دورتيها الأولى والثانية والتأثير الإيجابي الذي تركته لدى المجتمعين المحلي والإقليمي». وأضاف: «نهدف من وراء هذه الخطوة إلى تحويل قصص نجاح عمالية ملهمة من دبي ودولة الإمارات وبثها عبر الفضاء العالمي، لتصبح نماذج يحتذى بها، على طريق إبراز قدرات الإنسان الراغب في تحسين جودة حياته ورسم مستقبل أفضل له ولعائلته، ونشر أفضل الممارسات العالمية في مجال رعاية القوى العاملة واحترام وتقدير إنجازات الشركات، والعمل على ترسيخ بيئة عمل إيجابية تُستثمر فيها إمكانات الأفراد الكامنة وإسهاماتهم الإبداعية».