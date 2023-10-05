أحمد بن طحنون يحضر احتفال كلية القيادة والأركان المشتركة

أبوظبي (وام)

شهد اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين بوزارة الدفاع، أمس، حفل كلية القيادة والأركان المشتركة بمناسبة يوم المعلم العالمي الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام. بدأ الحفل بتلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة لقائد كلية القيادة والأركان المشتركة العميد الركن سعيد سالمين العلوي، قال فيها: «اسمحوا لي سيـدي أن تكون البدايةُ التعبيرَ عن شُكرنا لكم على ثقتكم وإعطائنا الفرصة لنتحدث بالإنابة عن المعلمين والمدربين في هذا الحفل المبارك، في يوم الوفاء والعرفان، يوم المعلم العالمي الذي تعبر فيه وزارة الدفاع عن مدى امتنانها وتقديرها لدور المعلم في منظومة التعليم العسكري، وما يعنيه التعليم والتدريب تجاه القوات وجاهزيتها وكفاءتها، وما قدّمه المعلم في الماضي وحاضراً وما سيقدمه في المستقبل من مستوى رفيع، أسهم بوصول سمعة قواتنا المسلحة عنان السماء، فغدت تضاهي أرقى جيوش العالم». وعبّر قائد الكلية عن فخره بأن الكثير من القادة العسكريين وجزءاً من المسؤولين في مؤسسات الدولة ورواد الفضاء هم من خريجي الكلية، كما أن قواتنا المشاركة في العمليات المختلفة، وقادة المستقبل من مجندي الخدمة الوطنية تدربوا وتعلموا في المدارس العسكرية. وأثنى قائد الكلية في نهاية كلمته على الدعم المستمر وحرص القيادة على تطوير منظومة التعليم والتدريب مما يحفز على الاستمرار في العطاء والفخر بالانتماء للقوات المسلحة. وفي نهاية الحفل، كرم نائب رئيس أركان القوات المسلحة عدداً من الضباط وضباط الصف والأفراد والمجندات الذين كانت لهم بصمة في العملية التعليمية بالمؤسسة العسكرية.