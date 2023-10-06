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تنويه مهم من شرطة أبوظبي

تنويه مهم من شرطة أبوظبي
6 أكتوبر 2023 09:53

تنوه شرطة أبوظبي بأنها تنفذ بالتعاون مع الشركاء، تمريناً صباح اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 في منطقة فلج هزاع "العين" بهدف قياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة، لذا تدعو الجمهور إلى عدم الاقتراب والتصوير حفاظاً على السلامة العامة، وذلك عبر الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي على منصة إكس.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
العين
شرطة أبوظبي
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