تنويه مهم من شرطة أبوظبي

تنوه شرطة أبوظبي بأنها تنفذ بالتعاون مع الشركاء، تمريناً صباح اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 في منطقة فلج هزاع "العين" بهدف قياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة، لذا تدعو الجمهور إلى عدم الاقتراب والتصوير حفاظاً على السلامة العامة، وذلك عبر الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي على منصة إكس.

#تنويه | تنفذ #شرطة_أبوظبي بالتعاون مع الشركاء صباح يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 ،تمريناً في منطقة فلج هزاع "العين" بهدف قياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة، لذا ندعو الجمهور إلى عدم الاقتراب والتصوير حفاظًا على السلامة العامة. — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) October 6, 2023