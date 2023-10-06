شرطة دبي : الانشغال بغير الطريق يتسبب في 6 وفيات و58 إصابة خلال 8 أشهر

حذر اللواء سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي من الانشغال بغير الطريق عن طريق استخدام الهاتف أثناء القيادة لما تسببه من مخاطر تهدد أرواح الأبرياء سواءً مستخدمي الطريق أو الضحايا أنفسهم مشيراً إلى أن استخدام الهاتف أثناء القيادة يشتت انتباه السائق، ويضاعف احتمال وقوع الحوادث، كونه يتسبب في تعطيل جزء كبير من الوظائف الحيوية الضرورية للقيادة الآمنة، كما إن قدرة الإنسان على التصرف بسرعة لتجنب الخطر القادم تقل في حال استخدام الهاتف خاصة في قراءة مواقع التواصل الاجتماعي، أو كتابة الرسائل النصية.

وأوضح أن الانشغال بغير الطريق عن طريق استخدام الهاتف أثناء القيادة تصنف من المخالفات الخطرة وأحد أهم الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية البليغة، لافتاً إلى أن الكثير من السائقين لا يدركون أن الانشغال بغير الطريق بواسطة استخدام الهاتف أثناء القيادة يشكل تهديدا على حياتهم وحياة الاخرين، فعدم انتباه السائق لثوانٍ معدودة قد يقود إلى حادث يدفع السائق ومن معه والآخرون الأبرياء ثمنه بقية حياتهم.

وأشار إلى أن الانشغال بغير الطريق تسبب خلال الأشهر الـ(8) الماضية من العام الجاري في (99) حادثاً نجم عنهم (6) وفيات وإصابة (58) شخصاً بإصابات متفاوتة من بينهم (5) بليغة، و(32) متوسطة، و(21) بسيطة، فيما تم تسجيل (35) ألفاً و(527) مخالفة حلال الفترة نفسها من العام الجاري.

موضحاً أن عقوبة الانشغال بغير الطريق تتمثل في غرامة قدرها (800) درهم و(4) نقاط مرورية. ولفت إلى أن شرطة دبي تبنت العديد من الحملات التوعوية، بشأن مخاطر الانشغال بغير الطريق عن طريق استخدام الهاتف أثناء القيادة، وعرضت مقاطع فيديو لأشخاص كانوا منشغلين بالهاتف أثناء القيادة، وتسببوا في حوادث جسيمة، أسفرت عن وفاتهم أو إصابتهم بالعجز، أو لحقت بهم إصابات بليغة أخرى، لكن البعض لا يرتدع إلا إذا تعرض لحادث.

موضحاً أن هناك أسباباً رئيسية للحوادث القاتلة، رصدتها الإدارة العامة للمرور خلال الأعوام الأخيرة تحديداً، وهي عدم إعطاء الأولوية لمستخدمي الطريق الآخرين، والانحراف المفاجئ، وعدم ترك مسافة كافية، وكذلك السرعة، مرجحاً أن يكون عدم الانتباه الناتج عن استخدام الهاتف المتحرك عاملاً مشتركاً، في معظم الحوادث الناتجة عن هذه الأسباب.

ودعا اللواء سيف المزروعي، مستخدمي الطريق إلى أهمية الالتزام بقواعد السير والمرور، وتفادي كل ما من شأنه أن يشغل السائق عن الطريق ويؤدي إلى الإهمال وعدم الانتباه أثناء القيادة، كالانشغال بالتحدث عبر الهاتف النقال بواسطة اليد أثناء القيادة، أو بكتابة رسائل نصية أو قراءة وسائل التواصل الاجتماعي. مهيباً السائقين التحلي بروح المسؤولية على الطريق، وعدم القيام بأي تهور يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر. موضحاً أن شرطة دبي في هذا الصدد ستكثف من عمليات رصد ومتابعة هؤلاء الأشخاص الذين لا يلتزمون بقواعد السير والمرور لردعهم في مختلف المواقع، وذلك لتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق.