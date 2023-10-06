الجمعة 6 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يكتب في الذكرى الـ 33 لرحيل الشيخ راشد بن سعيد

محمد بن راشد يكتب في الذكرى الـ 33 لرحيل الشيخ راشد بن سعيد
6 أكتوبر 2023 14:48

كتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الجمعة، في الذكرى الـ 33 لرحيل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «رحم الله والدي ووالد دبي الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وأسكنه فسيح جناته.. رحم الله من أسّس الأوطان.. وشيد البنيان.. وبنى الإنسان.. 33 عاماً مرت على رحيله .. أكملنا فيها مسيرته.. وأنفذنا فيها وصاياه.. وانطلقنا فيها نحو آفاق عالمية مستندين على أساساته.. سيبقى شعبه يذكره.. ويدعو له.. ويترحم عليه ما بقي أثره وعمله ومدينته التي تحبه.. رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.. آمين».

 

أخبار ذات صلة
منصور بن محمد: في ذكرى رحيل الشيخ راشد بن سعيد نستذكر جميعاً سيرته العطرة
«النسخة 12» لدوري القفز تنطلق من «الشارقة للفروسية»

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
محمد بن راشد
راشد بن سعيد آل مكتوم
دبي
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
«الفار» يموت في «البريميرليج»!
الرياضة
«الفار» يموت في «البريميرليج»!
اليوم 16:11
منصور بن محمد في ذكرى رحيل الشيخ راشد بن سعيد نستذكر جميعاً سيرته العطرة
علوم الدار
منصور بن محمد: في ذكرى رحيل الشيخ راشد بن سعيد نستذكر جميعاً سيرته العطرة
اليوم 16:10
«النسخة 12» لدوري القفز تنطلق من «الشارقة للفروسية»
الرياضة
«النسخة 12» لدوري القفز تنطلق من «الشارقة للفروسية»
اليوم 16:00
«قطار المونديال» يصل المغرب بعد 6 «محطات» تاريخية!
الرياضة
«قطار المونديال» يصل المغرب بعد 6 «محطات» تاريخية!
اليوم 15:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©