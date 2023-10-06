مكتوم بن محمد يكتب في الذكرى الـ 33 لرحيل الشيخ راشد بن سعيد

كتب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم الجمعة، في الذكرى الـ 33 لرحيل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: « 33 عاماً مرت على رحيل الباني والمهندس والمؤسس. آثاره باقية، مشاريعه قائمة، دروسه القيادية حاضرة، بلاده مزدهرة، تضحياته لشعبه راسخة في الذاكرة. هكذا العظماء لا يرحلون. رحم الله راشد بن سعيد آل مكتوم وأسكنه فسيح جناته».