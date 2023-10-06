حمدان بن محمد: راشد بن سعيد.. ستبقى حاضراً في كل تفاصيل دبي وإنجازاته

كتب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الجمعة، في الذكرى الـ 33 لرحيل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: « قبل 33 عاماً.. ودعت دبي والإمارات الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.. شريك زايد في بناء وطن الاتحاد.. باني دبي ومهندس نهضتها.. والد شعبها والقريب من أهلها.. قدوتنا في العمل والإخلاص.. صاحب الرؤية والطموحات التي لا تعرف المستحيل.. راشد بن سعيد.. ستبقى حاضراً في كل تفاصيل دبي وإنجازاتها».