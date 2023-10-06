أحمد بن محمد يكتب في الذكرى الـ 33 لرحيل الشيخ راشد بن سعيد

كتب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم الجمعة، في الذكرى الـ 33 لرحيل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «رحم الله والد دبي الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.. 33 عاماً مرت على رحيله وما زال حاضراً بيننا في كل إنجازات دبي وقصص نجاحها.. مثّلَ رحمه الله نموذجاً في الحكمة والفكر والطموح واستشراف المستقبل.. كان يبني دبي ويُعدها لعقود قادمة بمشاريع رائدة وغير مسبوقة.. سيبقى راشد مدرسة للأجيال في حب العمل وحب الوطن وحب أهل الدار».