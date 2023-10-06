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منصور بن محمد: في ذكرى رحيل الشيخ راشد بن سعيد نستذكر جميعاً سيرته العطرة

منصور بن محمد في ذكرى رحيل الشيخ راشد بن سعيد نستذكر جميعاً سيرته العطرة
6 أكتوبر 2023 16:10

كتب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اليوم الجمعة، في الذكرى الـ 33 لرحيل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في ذكرى رحيل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نستذكر جميعاً سيرته العطرة والنموذج القيادي والريادي الذي قدمه للعالم.. تسلم مقاليد الحكم في 1958 وبقي حتى آخر أيام حياته يعمل بكل جد وإخلاص.. لم يكن هناك حدود لأفكار راشد وطموحاته ورغبته في تحقيق الأفضل لدبي وأهلها».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
منصور بن محمد
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