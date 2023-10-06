صقر غباش يستقبل رئيس مجلس الشورى الإيراني

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، اليوم في مقر المجلس في أبوظبي، معالي محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة إلى دولة الإمارات بدعوة من المجلس.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف الجوانب خاصة على المستوى البرلماني وأهمية تطوير مختلف مسارات التعاون المشترك بين البلدين، بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالنفع على شعبيهما، ويسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

ورحب معالي صقر غباش في بداية جلسة المباحثات بمعالي معالي محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والوفد المرافق، مشيرا إلى أن المجلس الوطني الاتحادي يثمن تلبية الجانب الإيراني للدعوة، وحرصه والوفد المرافق على زيارة المجلس الوطني الاتحادي.

كما تم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي من أبرزها تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين بما يعزز التعاون والتنسيق بين دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المجالات.

وأكد معالي صقر غباش خلال اللقاء على أن العلاقات الدبلوماسية البرلمانية تلعب دوراً كبيراً في شرح وتقريب وجهات النظر حيال الكثير من الملفات الوطنية والإقليمية والدولية، وأن العلاقة البرلمانية بين دولة الإمارات وإيران تشهد تطورا ملحوظا بسبب الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون، وتحقيق المصالح المشتركة.

وأشار معاليه الى أن الزيارات البرلمانية تلعب دورا مهما في استمرارية التواصل والتنسيق والحوار البرلماني بين مجلسينا بما يساعد على تنسيق وتوحيد المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لاسيما في الاتحاد البرلماني الدولي، مع أهمية تبادل الخبرات والمعارف والممارسات البرلمانية، بما يصب في مصلحة البلدين.

وأكد الجانبان رغبتهما المشتركة بتعزيز التعاون البرلماني، بما يخدم مصالح البلدين، من خلال استمرارية الزيارات المتبادلة واللقاءات على هامش المحافل الإقليمية والدولية كفرصة لمناقشة وتوحيد المواقف والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال معالي صقر غباش ان دولة الإمارات تؤمن بأهمية ترسيخ نهج دولي للعمل متعدد الأطراف القائم على التعاون والشراكة بما يلبي تطلعات الشعوب في التنمية والتقدم والرخاء، مع ضرورة الاستمرار في التواصل والحوار الإيجابي والبنّاء بين دول المنطقة لما في ذلك من أساس لاستقرارها وازدهارها.

وتطرق معاليه إلى استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في نهاية العام 2023، والذي يعد أكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي، سعياً لتوحيد الجهود العالمية للحد من تداعيات تغيير المناخ، لما في ذلك من تعزيز حماية البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وازدهار البشرية. لافتا إلى إعلان دولة الإمارات عام 2023 "عام الاستدامة" لإبراز جهود الدولة في تعزيز العمل الجماعي والدولي لمعالجة تحديات الاستدامة ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع خاصة في مجالات الطاقة والتغير المناخي وغيرها.

كما تطرق معاليه إلى انضمام كل من دولة الامارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية مؤخراَ إلى مجموعة البريكس، في خطوة تأكد أهمية العمل متعدد الأطراف والحوار البناء الذي يتم تعزيزه من خلال المنصات الفاعلة التي تمثل الاقتصادات النامية والناشئة على المستوى الدولي. والتأكيد في هذا الجانب على حرص دولة الامارات العربية المتحدة على التعددية في دعم السلام والتنمية لتحقيق رفاهية وازدهار الشعوب والأمم في جميع أنحاء العالم.

وقدم معالي صقر غباش دعوة لرئيس مجلس الشورى الإيراني لحضور المؤتمر البرلماني الذي يعقد على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي تستضيفه دولة الإمارات ديسمبر المقبل.

وقدم معالي محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعوة لمعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي لزيارة طهران ومجلس الشورى الإيراني.

حضر اللقاء سعادة ناعمة الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس و معالي الدكتور علي النعيمي وسعادة كل من: سمية السويدي والدكتورة نضال الطنيجي وجميلة المهيري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة كل من:الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس وعفرا البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني وطارق المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس، كما حضر الوفد المرافق لمعالي رئيس مجلس الشوري بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وبحضور سعادة سيف الزعابي سفير دولة الإمارات في إيران.