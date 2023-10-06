«الموارد البشرية» برأس الخيمة تطلق أولى مبادرات مجلس قيادات المستقبل

رأس الخيمة (وام)

أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة متمثلة في مجلس قيادات المستقبل مبادرة «محطة ملهم» بهدف دعم وتمكين الشباب في مختلف المجالات من خلال جلسات حوارية مع شخصيات ملهمة، وذلك في إطار رؤية الإمارة نحو بناء قدرات المستقبل.

وفي أولى جلسات المبادرة، ناقش سعيد النظري، الأمين العام لمبادرة «نوابغ العرب»، رؤيته حول كيفية تحقيق النجاح والتفوق في الحياة من خلال الجد والاجتهاد، مستعرضاً التجارب والتحديات الشخصية التي واجهها خلال مسيرته المهنية، وأهمية دور الشباب في تطوير مجتمعنا وبناء مستقبل أفضل.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، مدير عام دائرة الموارد البشرية، التزامهم دعم هذا الجيل الشاب وتمكينه من تحقيق تطلعاته، معتبراً أن هذه المبادرة فرصة مهمة للشباب للتعلم من قصص النجاح والتفاعل مع شخصيات ملهمة تلهمهم لتحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية، حيث إن مبادرة «محطة ملهم» سيكون لها دور حاسم في بناء مستقبل واعد للشباب، وتعزيز دورهم الإيجابي في تطوير المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.