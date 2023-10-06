2500 خريج من «الطب البيطري بجامعة الإمارات» لسوق العمل

العين (وام)

قدمت كلية الزراعة والطب البيطري في جامعة الإمارات، أكثر من 2500 خريج وخريجة، منخرطين في سوق العمل، تلبية لمتطلبات التنمية الوطنية الشاملة في مجالات الاستدامة والتنمية الزراعية والأمن الغذائي، فيما سيتم خلال الخمس سنوات المقبلة توفير أكثر من 400 فرصة عمل في القطاعات ذات العلاقة بالأغذية والزراعة والطب البيطري على مستوى إمارة أبوظبي.

وقال الدكتور محمد عبد المحسن اليافعي، عميد الكلية بالإنابة: شهدت الكلية نمواً وتطوراً كبيراً في مخرجاتها الأكاديمية التي تلبي حاجات سوق العمل بالكوادر والخبرات من الخريجين والخريجات بمواصفات أكاديمية عالية الجودة.

حيث شهدنا في العام الأكاديمي 2023 - 2024 زيادة ملحوظة في عدد الطلبة المسجلين للفصل الدراسي الأول، واستقبلت الكلية ما يقارب 300 طالب وطالبة بزيادة تقدر بحوالي الضعف عن العام الدراسي السابق، مما يساهم في توفير وضمان الأمن الغذائي واستدامة موارد الدولة حيث تقوم الجهات المعنية حالياً على تطوير قطاع الأغذية والزراعة.