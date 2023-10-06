جامعة الشارقة و«الفجيرة للبحوث» يتعاونان لتعزيز البحث العلمي

الشارقة (الاتحاد)

وقعت جامعة الشارقة ومركز الفجيرة للبحوث، اتفاقية تعاون بهدف تعزيز التميز البحثي والابتكار بمختلف المجالات العلمية، وتشجيع الباحثين على المشاركة في مشاريع علمية تساهم في التقدم العلمي. وتنص الاتفاقية التي وقعها عن الجامعة الدكتور معمر علي بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور فؤاد الأمغاري، مدير مركز الفجيرة للبحوث، على التعاون في عدد من المجالات التي تخص الإنتاج الحيواني والزراعي والبيئة بشكل عام، والتي تلعب دوراً في الاستدامة والحفاظ على نظام بيئي مستدام، والعمل على مشاريع بحثية متطورة ذات صلة في الخصائص المضادة للأكسدة والسرطان والمضادة للميكروبات والخصائص العلاجية لعسل الفجيرة، إلى جانب دراسة تأثير التغيرات الموسمية، ومصادر الأزهار، وسلالات النحل، والمواقع الجغرافية على الأنشطة البيولوجية وتركيبة العسل الذي يتم جمعه من الفجيرة، ومقارنته بأنواع العسل المتوافرة تجارياً.

وتهدف الشراكة إلى إنشاء أداة موثوقة تعتمد على ترميز الحمض النووي لتحديد الأصل النباتي للعسل، والمساهمة في معايير الصناعة وضمان جودته في السوق والمساهمة في إيجاد حلول مستدامة في إنتاجه، إلى جانب التعاون في أحدث التقنيات لمتابعة صحة الإبل باستخدام الرؤية الحاسوبية ونماذج وخوارزميات التعلم الآلي، مما ينتج عنه ممارسات رعاية أفضل وتعزيز فهم فسيولوجيا الإبل.