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علوم الدار

«بصمة الوجه» في «دوام» موظفي «تعليم»

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (أرشيفية)
7 أكتوبر 2023 01:11

دينا جوني (دبي) 

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أجرت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تحديثاً على نظام الحضور والانصراف لموظفيها داخل المقر الرئيس في دبي وللموظفين في المقار الأخرى والكادر التربوي، وذلك تحقيقاً لقيم المسؤولية والمحاسبة التي ترسخها إدارة رأس المال البشري. وأعلمت المؤسسة موظفيها في دبي بالبدء بتطبيق بصمة الوجه لإثبات وقت الدخول والخروج، داعية إلى ضرورة الإسراع في إتمام عملية التسجيل بالنظام الجديد خلال الأسبوع الجاري. أما الموظفون في المدارس الحكومية وبقية مقار المؤسسة، فيمكنهم استخدام رابط الحضور والانصراف مع مراعاة استخدام شبكة الإنترنت الخاصة بالمؤسسة كون الرابط لا يعمل على أي شبكة أخرى، واستخدام نفس اسم الموظف وكلمة المرور للبريد الإلكتروني الخاص بالمؤسسة. ووجّهت المؤسسة المسؤولين المباشرين متابعة الموظفين والتأكد من تسجيلهم في نظام الحضور والانصراف، لافتة إلى أنه يتم تطبيق ساعات الدوام المرنة في المقار الرئيسة ما بين السابعة والثامنة والنصف صباحاً، على أن يُكمل الموظف ثماني ساعات من يوم الاثنين لغاية يوم الخميس، وتكون ساعات الدوام الرسمي أربع ساعات ونصف يوم الجمعة، مع مراعاة أن الكادر التربوي يتبع القوانين المنظّمة بشأن ساعات العمل والتي تمت مشاركتها من قبل القطاعات المعنية وفقاً للحلقة الدراسية. وأشارت «تعليم» في تعميم أرسلته إلى الموظفين والكادر التربوي أنه سيتم تطبيق لائحة الجزاءات المقررة عند احتساب ساعات التأخير والانصراف من دون مبرر. ويتم احتساب عدد الأيام التي لم يسجّل فيها أي إثبات للحضور والانصراف بنهاية كل شهر وخصمها من الراتب. وشرحت أن الأذونات الرسمية غير محددة بساعات عمل ويتوجب فيها الحصول على موافقة المسؤول المباشر، لافتة أنه في حال عدم تحديث بيانات الحضور والانصراف خلال خمسة أيام عمل، فتُطبّق حينها لائحة الجزاءات المعتمدة.أما الأذونات الشخصية، فيجوز للموظف الحصول على ساعات استئذان خلال ساعات العمل الرسمية بموافقة المسؤول المباشر في حال كانت لديه أسباب شخصية، ويُستثنى من ذلك يوم الجمعة، على ألّا تتعدّى ساعات الاستئذان ست ساعات شهرياً بمعدل أربع مرات كحدّ أقصى.

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
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بصمة الوجه
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