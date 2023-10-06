النيابة العامة للدولة تنظم محاضرة «جرائم المال العام»

أبوظبي (وام)

نظمت النيابة العامة للدولة، بالتعاون مع مجالس أبوظبي في ديوان الرئاسة، محاضرة حول «دور النيابة العامة في مكافحة جرائم المال العام»، وذلك في مجلس هلال بن زيد الشحي في مدينة خليفة في أبوظبي. وتناولت المحاضرة التي ألقاها أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة في نيابة الأموال العامة الاتحادية، محاور عدة، أهمها اختصاص نيابة الأموال العامة من حيث الجرائم، ومن حيث النطاق، وآلية عمل نيابة الأموال العامة، إضافة إلى طرق الإبلاغ لعموم أفراد المجتمع. وقدم المحاضر، في البداية، شرحاً مبسطاً حول المال العام، وهو المملوك كله أو بعضه لإحدى السلطات الاتحادية أو المحلية أو الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو الجمعيات أو المؤسسات ذات النفع العام.